Более 10 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны

Новости Германии. В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из-за боеприпаса пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек из домов, расположенных недалеко от места находки.
По информации местных СМИ, боеприпас весил 250 килограмм и был найден во время строительных работ около железной дороги.
Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_E
Полиция и пожарные немедленно эвакуировали часть южного Берлина и временно перекрыли автомобильные, железные дороги и метро в радиусе 500 метров.
Бомбу извлекла из грунта специальная команда саперов.
По информации Reuters, ежегодно в Германии находят около 2 тысяч работающих бомб и боеприпасов времен Второй мировой войны. По подсчетам официальных лиц около 15% боеприпасов еще не найдены, некоторые из них могут находиться в земле на глубине до 6 метров.
Около месяца назад немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой: были эвакуированы близлежащие кварталы – здесь подробнее.