Более 10 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны

Новости Германии. В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из-за боеприпаса пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек из домов, расположенных недалеко от места находки.

По информации местных СМИ, боеприпас весил 250 килограмм и был найден во время строительных работ около железной дороги.