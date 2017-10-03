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Более 10 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны

03 октября 2017 08:11
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Новости Германии. В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из-за боеприпаса пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек из домов, расположенных недалеко от места находки.

По информации местных СМИ, боеприпас весил 250 килограмм и был найден во время строительных работ около железной дороги.

Более 10 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны-1

Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_E

Полиция и пожарные немедленно эвакуировали часть южного Берлина и временно перекрыли автомобильные, железные дороги и метро в радиусе 500 метров.

Бомбу извлекла из грунта специальная команда саперов.

По информации Reuters, ежегодно в Германии находят около 2 тысяч работающих бомб и боеприпасов времен Второй мировой войны. По подсчетам официальных лиц около 15% боеприпасов еще не найдены, некоторые из них могут находиться в земле на глубине до 6 метров.

Около месяца назад немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой: были эвакуированы близлежащие кварталы – здесь подробнее.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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