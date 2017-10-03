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В США объявлен 5-дневный траур по жертвам трагедии в Лас-Вегасе

03 октября 2017 07:58
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Новости США. ЧП, о котором сегодня говорит весь мир, произошло поздним вечером 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США объявлен 5-дневный траур по жертвам трагедии в Лас-Вегасе-1

Согласно последним данным, жертвами 64-летнего стрелка, который с балкона многоэтажного отеля открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля, стали 59 человек, 527 были ранены. Этот расстрел мирных людей стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории Штатов.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

# Фотофакт # Стрельба в США

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