В США объявлен 5-дневный траур по жертвам трагедии в Лас-Вегасе

Новости США. ЧП, о котором сегодня говорит весь мир, произошло поздним вечером 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последним данным, жертвами 64-летнего стрелка, который с балкона многоэтажного отеля открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля, стали 59 человек, 527 были ранены. Этот расстрел мирных людей стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории Штатов.