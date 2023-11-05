Зеленский разочарован утечкой данных о его визите в Израиль

Киев рассматривает вопрос об отмене визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль в связи с утечкой информации. Об этом сообщает Times of Israel, пишет РИА Новости.

Президент Зеленский хотел объявить о своей поездке после приезда на израильскую территорию и был огорчен утечкой информации. По сообщению израильского 12 канала, между Украиной и Израилем обсуждался визит Зеленского, который должен был состояться в начале следующей недели. Утечка может негативно сказаться на безопасности украинского лидера и доверии между государствами.

Несколько недель назад Зеленский собирался посетить Израиль в знак солидарности с борьбой против ХАМАС, но израильские власти дали понять, что время визита неподходящее. Украина поддерживает Израиль с самого начала эскалации палестино-израильского конфликта.