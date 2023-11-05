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Армия обороны Израиля получила доступ к тоннелям ХАМАС в Газе

05 ноября 2023 09:59
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла множество входов в подземные тоннели ХАМАС на севере Газы. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе проведения операции «Железные мечи» Израилем были ликвидированы десятки боевиков ХАМАС и уничтожена инфраструктура, сообщает ЦАХАЛ в социальной сети X (бывший Twitter).

Палестино-израильский конфликт вокруг территориальных притязаний остается источником напряжения в регионе. 7 октября, Израиль подвергся массированному ракетному удару из сектора Газа, что вызвало новый виток противостояния. В конфликте погибли тысячи людей, в том числе 20 россиян.

Россия призвала стороны прекратить боевые действия и поддержала предложенную ООН «двугосударственную» формулу для урегулирования кризиса.

# Международная политика

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