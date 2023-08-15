Богомаз: украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Брянской области

Российские военные совместно с сотрудниками ФСБ предотвратили проникновение диверсантов с украинской стороны в Брянскую область. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз, пишет РИА Новости.

Члены украинской ДРГ попробовали зайти на российскую территорию в районе населенного пункта Курловичи. Сообщается, что со стороны ВС Украины был открыт огонь. В результате обстрела на территории сельскохозяйственного предприятия было убито животное, а также повреждены производственное здание и транспортное средство.

В прошлый раз украинские диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области в апреле текущего года. Тогда в результате удара со стороны российских военных украинские боевики понесли потери и были выдворены на украинскую территорию.