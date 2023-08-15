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Посол РФ в Вашингтоне заявил, что Украина использует оружие США против мирных жителей

15 августа 2023 11:17
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что военная помощь США Украине применяется в отношении мирного население и объектов гражданской сферы, пишет РИА Новости.

Антонов также отметил, что США все глубже и дальше втягиваются в конфронтацию с РФ и ожидают, что украинский конфликт будет затягиваться надолго. По мнению посла, в Вашингтоне не собираются извлечь уроки из своих ошибок и по-прежнему выделяют военную поддержку для украинских Вооруженных сил, хотя она уже является слишком затратной как для участников конфликта, вовлеченных в него сторон, так и для местных налогоплательщиков.

 

# Международная политика

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