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WSJ: число бездомных в США выросло до рекордного уровня в 2023 году

15 августа 2023 10:43
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С начала 2023 года количество бездомных в США увеличилось на 11 %, что стало историческим рекордом, пишет ТАСС. Это превышает предпандемические значения. По самым предварительным оценкам, число оставшихся без крова в США составляет более 577 тыс. человек.

По оценке специалистов, главными факторами роста числа бездомных является высокая дороговизна жилья, дефицит арендной недвижимости, непрекращающийся «опиоидный кризис» в масштабах страны, а также растущее количество мигрантов. Еще один фактор – снижение государственных служб поддержки в период пандемии. Ученые из Принстонского университета констатировали рост числа выселений в 2023 году.

# Международная политика

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