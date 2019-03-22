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Boeing оснастит 737 MAX дополнительной сигнализацией неисправности

22 марта 2019 08:42
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Boeing оснастит 737 MAX дополнительной сигнализацией неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приборы смогут распознавать ложные показания датчиков в рубке.

Полёты Boeing 737 МАХ приостановлены по всему миру

Boeing оснастит 737 MAX дополнительной сигнализацией неисправности-1

Кроме этого компания хочет установить в воздушных судах автоматическую систему обработки и анализа показаний. Эти датчики помогут следить за наклонами лайнеров под воздействием встречных потоков воздуха.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, погибли 157 человек. Катастрофа самолета такого типа стала второй за последние несколько месяцев. В связи с этим многие страны приостановили эксплуатацию таких лайнеров, а компания Boeing понесла убытки почти в $2,5 млрд.

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле

Boeing оснастит 737 MAX дополнительной сигнализацией неисправности-4

# Самолет # Фотофакт

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