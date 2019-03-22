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Взрыв на химзаводе в Китае: около 50 погибших, 4 тысячи человек эвакуированы

22 марта 2019 08:33
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Новости Китая. В Китае после взрыва на химическом заводе эвакуировали около 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв увеличилось почти до 50.

Трагедия произошла на предприятии в городском округе Яньчэн. Мощный взрыв вызвал подземные толчки магнитудой 2.2. В радиусе пяти километров ударной волной выбило стекла в домах. Более 600 человек госпитализированы. Часть из них с тяжелыми травмами. Некоторые находятся в критическом состоянии. В зоне ЧП прекращены занятия в школах и детских садах.

Взрыв на химзаводе в Китае: около 50 погибших, 4 тысячи человек эвакуированы-1

Взрыв на химзаводе в Китае: около 50 погибших, 4 тысячи человек эвакуированы-3

# Взрыв # Фотофакт

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