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Boeing обновил ПО для семейства 737 MAX

17 мая 2019 14:40
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Новости мира. Boeing обновил программное обеспечение самолётов семейства 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Boeing обновил ПО для семейства 737 MAX-1

Особое внимание специалисты уделили корректировке маневрирования. Предполагается, что сбой именно в этой системе и вызвал крушение двух самолетов в Индонезии и Эфиопии.

Boeing обновил ПО для семейства 737 MAX-4

Сейчас корпорация должна предоставить дополнительную информацию Федеральному авиационному управлению США. В том числе и о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета. После этого будет принято решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний Боингов.

# Авиакомпания # Фотофакт

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