Boeing обновил ПО для семейства 737 MAX

Новости мира. Boeing обновил программное обеспечение самолётов семейства 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Boeing обновил программное обеспечение самолётов семейства 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание специалисты уделили корректировке маневрирования. Предполагается, что сбой именно в этой системе и вызвал крушение двух самолетов в Индонезии и Эфиопии.
Сейчас корпорация должна предоставить дополнительную информацию Федеральному авиационному управлению США. В том числе и о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета. После этого будет принято решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний Боингов.