Boeing обновил ПО для семейства 737 MAX

Особое внимание специалисты уделили корректировке маневрирования. Предполагается, что сбой именно в этой системе и вызвал крушение двух самолетов в Индонезии и Эфиопии.

Сейчас корпорация должна предоставить дополнительную информацию Федеральному авиационному управлению США. В том числе и о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета. После этого будет принято решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний Боингов.