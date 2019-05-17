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На Филиппинах при столкновении фургона и грузовой машины погибли не менее 8 человек

17 мая 2019 11:48
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Новости Филиппин. Серьёзное ДТП на Филиппинах: при столкновении фургона и грузовой машины погибли не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

На Филиппинах при столкновении фургона и грузовой машины погибли не менее 8 человек-1

Причиной ДТП мог стать плохой обзор на участке трассы. Некоторые пострадавшие доставлены в больницу в критическом состоянии. Их точное количество не уточняется.

# Авария # Фотофакт

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