Новости Филиппин. Серьёзное ДТП на Филиппинах: при столкновении фургона и грузовой машины погибли не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Новости Филиппин. Серьёзное ДТП на Филиппинах: при столкновении фургона и грузовой машины погибли не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Причиной ДТП мог стать плохой обзор на участке трассы. Некоторые пострадавшие доставлены в больницу в критическом состоянии. Их точное количество не уточняется.