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На Тайване легализовали однополые браки

17 мая 2019 12:05
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Новости мира. Согласно принятому закону, теперь нетрадиционные пары смогут официально создавать семьи,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тайване легализовали однополые браки-1

При этом подобное решение вызвало неоднозначную оценку общества. Так, всеобщее голосование в ноябре 2018 года показало, что большинство граждан против легализации подобных браков.

На Тайване легализовали однополые браки-4

Тем не менее, Тайвань уже долгое время считается лидером в Азии по движению в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

# Брак и семья # Фотофакт

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