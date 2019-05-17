На Тайване легализовали однополые браки

Новости мира. Согласно принятому закону, теперь нетрадиционные пары смогут официально создавать семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Согласно принятому закону, теперь нетрадиционные пары смогут официально создавать семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом подобное решение вызвало неоднозначную оценку общества. Так, всеобщее голосование в ноябре 2018 года показало, что большинство граждан против легализации подобных браков.
Тем не менее, Тайвань уже долгое время считается лидером в Азии по движению в защиту прав ЛГБТ-сообщества.