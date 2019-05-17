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Умер создатель пирамиды Лувра и Зала славы рок-н-ролла

17 мая 2019 09:20
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Новости мира. Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер создатель пирамиды Лувра и Зала славы рок-н-ролла-1

Он был лауреатом Притцкеровской премии, которую считают самой престижной в области архитектуры. Юймин – автор проектов множества известных зданий, включая Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Национальную галерею искусства в Вашингтоне.

Умер создатель пирамиды Лувра и Зала славы рок-н-ролла-4

Однако его главное творение – пирамида музея Лувр в Париже.

Умер создатель пирамиды Лувра и Зала славы рок-н-ролла-7

# Некролог # Фотофакт

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