Умер создатель пирамиды Лувра и Зала славы рок-н-ролла

Новости мира. Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был лауреатом Притцкеровской премии, которую считают самой престижной в области архитектуры. Юймин – автор проектов множества известных зданий, включая Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Национальную галерею искусства в Вашингтоне.