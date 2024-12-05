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ЦТАК: договор РФ и КНДР о стратегическом партнерстве начал действовать

05 декабря 2024 09:14
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Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 года после того, как в Москве состоялся обмен документами о ратификации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Этот договор будет способствовать упрочению безопасности и благополучия населения двух стран, а также международной стабильности и справедливого многополярного мироустройства, говорится в сообщении ЦТАК.

Во время посещения Пхеньяна лидером РФ Владимиром Путиным 18-19 июня было заключено соглашение о содействии в случаях нападения на одну из стран и совместных мерах по укреплению обороноспособности и предотвращению войны.

# Международная политика

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