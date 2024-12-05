WSJ: Украина намерена сообщить о своей готовности к миру

Украина намерена объявить о своей готовности к переговорному процессу с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак побывал в Вашингтоне, чтобы установить контакты с командой Дональда Трампа.

Российский президент Владимир Путин подтвердил свою готовность к проведению переговоров при соблюдении следующих условий: вывод ВСУ из новых регионов России, отказ от членства в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации Украины, а также отмена санкций против России.