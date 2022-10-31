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Bloomberg: в Британии удвоилось число людей, оказавшихся на грани нищеты

31 октября 2022 11:43
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Новости Великобритании. В Британии удвоилось количество людей, оказавшихся на грани нищеты. Об этом пишет авторитетное издание «Блумберг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg: в Британии удвоилось число людей, оказавшихся на грани нищеты-1

С начала 2022 года число домохозяйств, у которых после оплаты счетов почти не остается денег, с 20 % взлетало до 40. Отмечается, что при этом сильнее всего пострадала группа с самым низким доходом. После уплаты налогов и обеспечения всем самым необходимым, у них остается чуть более трех долларов на неделю, в то время как год назад было 64. 7 миллионов семей и вовсе вынуждены отказаться от таких вещей, как отопление или ежедневный душ. По данным британского управления финансового надзора, число людей, которые не могут платить за аренду жилья, за полгода выросло на 45 %.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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