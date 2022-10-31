В одной из галерей Германии 77 лет знаменитая работа Пита Мондриана висела вверх ногами
Новости Германии. «Вечной загадкой» назвали инцидент в одной из галерей Германии. 77 лет знаменитая работа Пита Мондриана «Нью-Йорк Сити» висела вверх ногами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Куратор музея в Дюссельдорфе Сюзанна Мейер обнаружила фото из студии художника, где картина висит по-другому. Теперь с уверенностью можно сказать, что все это время она была перевернута.
Сюзанна Мейер, куратор музея современного искусства:
Мы не собираемся ничего менять. Это невозможно по разным причинам. Прежде всего, ради сохранения картины, потому что она состоит из клейких частей. И они висят в одном направлении уже 77 лет. К тому же, если перевернуть картину, она утратит красоту. В таком виде она кажется глубже и пластичнее.
Пит Мондриан известный художник-абстракционист. И хотя задумка его работа «Нью-Йорк Сити» давно известна специалистам, никаких подозрений картина ранее не вызывала. Но теперь интерес к ней явно возрастет благодаря тайне, витающей вокруг.