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Мужчина с ножом напал на прохожих в австрийском городе Филлах

16 февраля 2025 08:09
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Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в австрийском городе Филлах. ЧП произошло в центре, неподалеку от главной площади. От рук злоумышленника погиб 14-летний подросток. Еще четверо получили серьезные ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом напал на прохожих в австрийском городе Филлах-2

Вероятно, погибших и пострадавших могло быть куда больше, однако нападавшему помешал очевидец. Увидев вооруженного ножом мужчину, бросающегося на людей, водитель службы доставки сбил злоумышленника с ног. Как раз в этот момент на место инцидента прибыли полицейские, которые задержали преступника. Им оказался 23-летний гражданин Сирии, имеющий вид на жительство в Австрии. Пострадавших доставили в больницу. Полиция выясняет, действовал злоумышленник один или у него были сообщники. Силы безопасности разыскивают других возможных преступников.

# ЧП

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