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Bloomberg: США объявили о расширении своей территории в Арктике

24 декабря 2023 10:17
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США заявили о планах по расширению континентального шельфа в Арктике, что дает им право распоряжаться природными ресурсами и важными ареалами обитания в этом регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Цель такого шага – получить доступ к полезным ископаемым для изготовления аккумуляторов для электрокаров, а также к нефтяным и газовым залежам. В свою очередь, Россия ведет активное освоение арктического региона, реализуя крупнейшие инвестиционные проекты. В случае активизации военного присутствия НАТО в Арктике Россия готова предпринять ряд мер, в том числе превентивных.

# Международная политика

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