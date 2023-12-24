Bloomberg: США объявили о расширении своей территории в Арктике

США заявили о планах по расширению континентального шельфа в Арктике, что дает им право распоряжаться природными ресурсами и важными ареалами обитания в этом регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Цель такого шага – получить доступ к полезным ископаемым для изготовления аккумуляторов для электрокаров, а также к нефтяным и газовым залежам. В свою очередь, Россия ведет активное освоение арктического региона, реализуя крупнейшие инвестиционные проекты. В случае активизации военного присутствия НАТО в Арктике Россия готова предпринять ряд мер, в том числе превентивных.