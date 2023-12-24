В ВСУ озвучили дату установки блокпостов для вручения повесток по всей стране

Бывший советник мэра Ивано-Франковска и командир украинского батальона Назарий Кишак объявил о намерении до конца декабря оснастить все города и районы Украины спецпостами для вручения повесток. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее о подобных планах в Обуховском районе Киевской области упоминал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

В своем Facebook Кишак подчеркнул, что «ребят на фронте нужно менять» и в ряды пехоты будут отправлены представители разных слоев общества. Впрочем, официально эта информация пока не подтверждена.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, а президент Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. На время действия режима военного положения выезд за пределы Украины запрещается мужчинам от 18 до 60 лет. Вручать повестки можно в самых разных местах, включая улицы, автозаправки и кафе, и совсем не обязательно, чтобы их выдавали представители военкоматов.