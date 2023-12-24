Глава МО Италии призвал перейти к переговорам по Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в Польше заявил, что конфликт на Украине может быть решен с помощью дипломатии. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность поиска способов достижения политических решений в дополнение к военной помощи Украине. Крозетто уверен, что помочь сторонам, участвующим в конфликте, достичь мира смогут и дипломатические методы.

С другой стороны, российская власть выразила свою готовность к диалогу, но власти Украины законодательно наложили запрет на переговоры. В Кремле отметили, что сейчас нет никаких условий для спокойного разрешения ситуации, и приоритет Москвы – это достижение целей спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия была всегда открыта для ведения диалога, но другая сторона должна заявить о своей к нему готовности.