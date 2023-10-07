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Bloomberg сообщил о размолвке на саммите из-за Макрона, Мелони и мигрантов

07 октября 2023 09:17
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони создали дипломатический разлад во время неформального саммита ЕС в Испании, пишет ТАСС со ссылкой на  агентство Bloomberg.

По сведениям Bloomberg, Макрон, Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение совместно провести незапланированную изначально встречу по вопросам миграции. Однако исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес счел, что подобное обсуждение сместит центр внимания с проводимых им официальных переговоров, и вынес решение об отмене пресс-конференции с Сунаком.

По причине того, что соглашение по вопросу урегулирования миграционного кризиса главами государств и правительств Европейского союза на неформальном саммите в Испании не было достигнуто, этот вопрос исключили из принятой по итогам встречи декларации.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Джорджа Мелони # Риши Сунак # Педро Санчес

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