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Минобороны России: ПВО в Подмосковье отразила атаку БПЛА самолетного типа

07 октября 2023 07:44
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Силы противовоздушной обороны РФ пресекли попытку пролета беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России и Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

В ведомстве сообщили, что силы ПВО России отразили атаку БПЛА самолетного типа, направлявшегося в сторону Москвы и Московской области. Беспилотник удалось ликвидировать в Истринском городском округе. 

Предварительно известно, что пострадавших нет, падение БПЛА не привело к каким-либо разрушениям.

# Международная политика # Сергей Собянин

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