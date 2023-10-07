Минобороны России: ПВО в Подмосковье отразила атаку БПЛА самолетного типа

Силы противовоздушной обороны РФ пресекли попытку пролета беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России и Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

В ведомстве сообщили, что силы ПВО России отразили атаку БПЛА самолетного типа, направлявшегося в сторону Москвы и Московской области. Беспилотник удалось ликвидировать в Истринском городском округе.

Предварительно известно, что пострадавших нет, падение БПЛА не привело к каким-либо разрушениям.