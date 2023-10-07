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Израиль привел армию в состояние боеготовности

07 октября 2023 08:12
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Армия Израиля сообщила о «состоянии готовности к войне» после того, как со стороны сектора Газа начался массированный ракетный удар утром 7 октября, пишет ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы страны.

Ведомство сообщает, что израильским гражданам в южных и центральных районах необходимо оставаться вблизи убежищ, а тем, кто находится в окрестностях сектора Газа, следует находиться внутри убежищ. Сигналы тревоги без перерыва звучат во множестве населенных пунктов Израиля с 06:28 по московскому времени.

Начальник Генштаба оценивает ситуацию для проработки дальнейших планов армейских операций.  Кроме того, министр обороны страны Йоавов Галантом одобрил набор в армию резервистов.

# Международная политика

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