Bloomberg: Лондон и Париж намерены представить Трампу группу стран «Европа-плюс»

Великобритания и Франция намерены предоставить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которые готовы участвовать в развертывании миротворцев в Украине и предоставлении гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Лондоне в воскресенье прошел неформальный саммит лидеров европейских стран, на котором они обсудили ситуацию в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для создания коалиции в пользу мирного разрешения ситуации и предоставления гарантий безопасности для Украины при поддержке США будет сделано все возможное.