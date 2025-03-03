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Bloomberg: Лондон и Париж намерены представить Трампу группу стран «Европа-плюс»

03 марта 2025 08:56
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Великобритания и Франция намерены предоставить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которые готовы участвовать в развертывании миротворцев в Украине и предоставлении гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Лондоне в воскресенье прошел неформальный саммит лидеров европейских стран, на котором они обсудили ситуацию в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для создания коалиции в пользу мирного разрешения ситуации и предоставления гарантий безопасности для Украины при поддержке США будет сделано все возможное.

Bloomberg: Лондон и Париж намерены представить Трампу группу стран «Европа-плюс»-1

Фото: pixabay

Пресс-бюро российской Службы внешней разведки сообщает, что Запад планирует разместить миротворческий контингент в количестве около 100 000 человек, что станет де-факто оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ввод миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

Российский президент Владимир Путин предложил мирное разрешение конфликта в Украине, включая режим прекращения огня, вывод украинских войск с территории России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, а также отмена санкций против РФ.

# Международная политика # Кир Стармер # Эммануэль Макрон

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