Bloomberg: Индия и Бразилия против предложения КНР по расширению БРИКС

Индия и Бразилия выступили против предложения Китайской Народной Республики (КНР) по расширению БРИКС, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждение этого вопроса предполагается на саммите в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Индию хочет разработать строгие планы по вхождению других стран в БРИКС. В Бразилии опасаются, что расширение группировки создаст противовес Вашингтону и ЕС.

Более чем 30 стран, включая Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопию, проявили интерес к присоединению к БРИКС. На саммите, который пройдет в Йоханнесбурге, предполагается принять пять стран в качестве новых членов: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

В настоящее время председательство в БРИКС принадлежит ЮАР, но с начала 2024 года лидерство перейдет к России.