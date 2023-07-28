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Bloomberg: Индия и Бразилия против предложения КНР по расширению БРИКС

28 июля 2023 10:07
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Индия и Бразилия выступили против предложения Китайской Народной Республики (КНР) по расширению БРИКС, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждение этого вопроса предполагается на саммите в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Индию хочет разработать строгие планы по вхождению других стран в БРИКС. В Бразилии опасаются, что расширение группировки создаст противовес Вашингтону и ЕС.

Более чем 30 стран, включая Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопию, проявили интерес к присоединению к БРИКС. На саммите, который пройдет в Йоханнесбурге, предполагается принять пять стран в качестве новых членов: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

В настоящее время председательство в БРИКС принадлежит ЮАР, но с начала 2024 года лидерство перейдет к России.

# Международная политика

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