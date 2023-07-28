Express: на западе боятся шага Путина относительно сотрудничества с Китаем и КНДР

Создание союза между Россией, Китаем и Северной Кореей беспокоит правительства стран Запада, так как может иметь серьезные последствия, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Специалисты предупреждают, что подобный блок позволит укрепить военный потенциал стран и форсировать их экономическое развитие. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерениях развивать всестороннее сотрудничество с КНДР, что вызывает озадаченность у правительств западных стран. По мнению Ван И, главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК на фоне глобальных изменений отношения между Россией и Китаем стали более зрелыми и прочными.