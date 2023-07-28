В Перу разъярённый бык сбежал с арены

Новости Перу. Бык навел панику в перуанском городе Аякучо. Животное сбежало с арены во время мероприятия. Разъяренный бык бегал по оживленным улицам и скверам, вдоль торговых палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пять человек получили травмы. Ущерб также нанесен транспортным средствам, которые оказались на пути животного.