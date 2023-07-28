В Перу разъярённый бык сбежал с арены

Новости Перу. Бык навел панику в перуанском городе Аякучо. Животное сбежало с арены во время мероприятия. Разъяренный бык бегал по оживленным улицам и скверам, вдоль торговых палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Бык навел панику в перуанском городе Аякучо. Животное сбежало с арены во время мероприятия. Разъяренный бык бегал по оживленным улицам и скверам, вдоль торговых палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате пять человек получили травмы. Ущерб также нанесен транспортным средствам, которые оказались на пути животного.
Около получаса прохожим приходилось оглядываться по сторонам, пока местные жители не ловили быка. После погони за животным его привязали к фонарному столбу.