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В Перу разъярённый бык сбежал с арены

28 июля 2023 08:50
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Новости Перу. Бык навел панику в перуанском городе Аякучо. Животное сбежало с арены во время мероприятия. Разъяренный бык бегал по оживленным улицам и скверам, вдоль торговых палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу разъярённый бык сбежал с арены-1

В результате пять человек получили травмы. Ущерб также нанесен транспортным средствам, которые оказались на пути животного.

В Перу разъярённый бык сбежал с арены-4

Около получаса прохожим приходилось оглядываться по сторонам, пока местные жители не ловили быка. После погони за животным его привязали к фонарному столбу.

# Человек и животные # Фотофакт

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