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Власти Австралии ввели санкции против звёзд российской эстрады

24 февраля 2024 13:17
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МИД Австралии опубликовал список антироссийских санкций, в который включены 55 физических и 37 юридических лиц, передает РИА Новости.

Запрет на въезд в страну получили некоторые известные российские музыкальные исполнители: Николай Басков, Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов. Также в стоп-лист попали Тина Канделаки, Олег Добродеев, Алексей Пиманов. Также персональные ограничения коснулись нескольких представителей российского истеблишмента.

Помимо этого в санкционный пакет были включены несколько коммерческих организаций и предприятий РФ, а также общественные военно-патриотические клубы.

# Международная политика # Филипп Киркоров # Олег Газманов # Николай Расторгуев # Тина Канделаки

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