Власти Австралии ввели санкции против звёзд российской эстрады

МИД Австралии опубликовал список антироссийских санкций, в который включены 55 физических и 37 юридических лиц, передает РИА Новости.

Запрет на въезд в страну получили некоторые известные российские музыкальные исполнители: Николай Басков, Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов. Также в стоп-лист попали Тина Канделаки, Олег Добродеев, Алексей Пиманов. Также персональные ограничения коснулись нескольких представителей российского истеблишмента.

Помимо этого в санкционный пакет были включены несколько коммерческих организаций и предприятий РФ, а также общественные военно-патриотические клубы.