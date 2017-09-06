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В Китае женщина родила ребенка во время похода по магазинам

06 сентября 2017 10:23
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Новости Китая. Жительница Китая неожиданно стала матерью. Она родила ребенка прямо на улице.

Как сообщают местные СМИ, женщина ходила по магазинам, когда у нее начались роды. Прохожие помогли роженице – принесли ей стулья и положили картон на асфальт.

Китаянка родила до приезда скорой. Врач помогла женщине запеленать младенца.

Очевидцы запечатлели событие на видео, которое быстро стало популярным. Оно заканчивается на том, что женщина идет по улице и держит одной рукой новорожденного, а во второй пакет с покупками.

Весной нынешнего года женщина родила дочь на борту самолета – здесь подробнее.

# Беременность и роды # Фотофакт

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