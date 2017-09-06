Один человек погиб, 17 человек в тяжелом состоянии: страшная авария в Турции

Новости Турции. Крупное ДТП в Турции: в провинции Сивас столкнулись грузовик и пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погиб один человек, еще 17 в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницы.

Среди пострадавших много женщин и детей. Полиция оцепила место ДТП, согласно официальной информации все участники аварии – граждане Турции. Из-за чего транспортные средства столкнулись, правоохранители не установили. Отметим, что дороги Турецкой республики известны своей опасностью – за 10 лет погибло 42 тысячи человек. Несколько дней назад в смертельное ДТП попала и наша соотечественница.