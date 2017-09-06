Лучших в мире кузнецов выбрали в итальянской Стии

Новости Беларуси. Со всей планеты посоревноваться в том, кто же образцовый молотобоец, приехали свыше 200 участников – это студенты, и конечно, закаленные мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема конкурса, который проходит лишь раз в два года – мечты.

Чтобы выковать счастье, даны три часа и строгие правила: горн, наковальня и молот, никаких современных технологий. И лучшими из лучших по традиции стали норвежцы. Впрочем, у подобного форума есть еще цель – показать, что кузнечное ремесло живо, и никаким 3D-принтерам не отнять у него хлеб.