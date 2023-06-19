Кириллов: США создают искусственные очаги инфекций в ходе биоисследований

США и их партнеры интенсивно занимаются исследовательскими работами в военно-биологическом направлении, нацеленными на поиск действенных путей применения инфекционных заболеваний. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 19 июня, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Эти разработки могут создать искусственные очаги распространения опаснейших инфекций. По мнению Кириллова, это является дополнительным аргументом в пользу необходимости международного разбирательства по поводу военно-биологической деятельности США.