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Кириллов: США создают искусственные очаги инфекций в ходе биоисследований

19 июня 2023 10:21
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США и их партнеры интенсивно занимаются исследовательскими работами в военно-биологическом направлении, нацеленными на поиск действенных путей применения инфекционных заболеваний. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 19 июня, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Эти разработки могут создать искусственные очаги распространения опаснейших инфекций. По мнению Кириллова, это является дополнительным аргументом в пользу необходимости международного разбирательства по поводу военно-биологической деятельности США.

 

# Международная политика # Игорь Кириллов

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