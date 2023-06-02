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В Испании фрукты и овощи подорожали на 15-20% из-за сильной засухи

02 июня 2023 12:48
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Новости Испании. Испания столкнулась с рекордным ростом цен на продукты питания. Виной всему стала сильная засуха, поразившая страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании фрукты и овощи подорожали на 15-20% из-за сильной засухи-1

Согласно отчету Национального союза фермеров и животноводов, она повредила 60 % сельхозугодий. Испания может потерять 3,5 миллиона гектаров зерна. Все это привело к критическому сокращению производства сельхозпродукции и, как следствие, резкому росту цен на нее. Сейчас фрукты и овощи подорожали в среднем на 15-20 %, а продукты питания в целом на 17 %. Кроме того, стоимость на основные виды сырья, такие как удобрения, топливо и энергия, выросла более чем в два раза.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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