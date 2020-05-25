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Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста

25 мая 2020 09:40
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Новости Китая. Столкновениями и арестами завершились массовые протесты в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста-1

Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста-3

24 мая тысячи человек приняли участие в акции против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности на территории автономии.

В ходе демонстрации протестующие били витрины магазинов, бросали бутылки и камни. В результате беспорядков пострадали не менее 6 человек. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста-6

Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста-8

Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста-10

Для разгона дебоширов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Около 180 человек были задержаны.

# Акции протеста # Фотофакт

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