Били витрины, бросали бутылки и камни. В Гонконге тысячи жителей устроили акцию протеста

Новости Китая. Столкновениями и арестами завершились массовые протесты в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 мая тысячи человек приняли участие в акции против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности на территории автономии.

В ходе демонстрации протестующие били витрины магазинов, бросали бутылки и камни. В результате беспорядков пострадали не менее 6 человек. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.