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Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов

25 мая 2020 09:18
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Новости Австралии. Мощный шторм обесточил западное побережье Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без электричества остались около 50 тысяч домов.

Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов-1

Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов-3

Сильнее всего от удара стихии пострадали города Маргарет Ривер и Дансборо. В некоторых районах были зафиксированы рекордные по скорости порывы ветра – до 37 м/с. За ночь в службу спасения поступило более 360 звонков. Сообщается о разрушениях и поваленных деревьях. О пострадавших информации нет.

Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов-6

Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов-8

Специалисты приступили к восстановлению подачи электричества. Однако большая часть работ будет проведена после того, как непогода отступит.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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