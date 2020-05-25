Ветер с порывами до 37 м/с. Мощный шторм в Австралии обесточил около 50 тысяч домов

Сильнее всего от удара стихии пострадали города Маргарет Ривер и Дансборо. В некоторых районах были зафиксированы рекордные по скорости порывы ветра – до 37 м/с. За ночь в службу спасения поступило более 360 звонков. Сообщается о разрушениях и поваленных деревьях. О пострадавших информации нет.