В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней

Новости мира. В Черногории на протяжении 20 дней не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто ранее заболел, вылечились.

Теперь перед правительством стоит вопрос, как преодолеть экономические последствия пандемии.