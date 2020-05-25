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В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней

25 мая 2020 09:29
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Новости мира. В Черногории на протяжении 20 дней не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто ранее заболел, вылечились.

Теперь перед правительством стоит вопрос, как преодолеть экономические последствия пандемии.

В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней -1

Тем временем, Германия, Чехия, Испания и другие страны продолжают смягчать ограничительные меры. С 25 мая почти во всех немецких землях откроются рестораны. Вновь доступны для граждан станут отели, хостелы и гостиницы.

В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней -4

В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней -6

Жителям Мадрида и Барселоны разрешили встречи с родственниками и друзьями, которые проживают в одной провинции.

А в Чехии власти отменили обязательное ношение масок в общественных местах. Правда, на закрытые помещения это пока не распространяется.

# Коронавирус # Фотофакт

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