В Черногории не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом на протяжении 20 дней
Новости мира. В Черногории на протяжении 20 дней не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, кто ранее заболел, вылечились.
Теперь перед правительством стоит вопрос, как преодолеть экономические последствия пандемии.
Тем временем, Германия, Чехия, Испания и другие страны продолжают смягчать ограничительные меры. С 25 мая почти во всех немецких землях откроются рестораны. Вновь доступны для граждан станут отели, хостелы и гостиницы.
Жителям Мадрида и Барселоны разрешили встречи с родственниками и друзьями, которые проживают в одной провинции.
А в Чехии власти отменили обязательное ношение масок в общественных местах. Правда, на закрытые помещения это пока не распространяется.