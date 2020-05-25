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Заработают школы, театры, музеи, торговые центры. В Японии отменяют режим ЧС

25 мая 2020 07:01
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Новости Японии. Мир стремительно возвращается к привычной жизни. Так, в Японии отменяют режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке этих регионов есть также Токио.

Заработают школы, театры, музеи, торговые центры. В Японии отменяют режим ЧС-1

После отмены ЧС власти города намерены возобновить работу школ и музеев. Затем через какое-то время откроются детские сады и театры. На последнем этапе смягчения карантинных ограничений японцы смогут посещать кинозалы, а также игровые и развлекательные центры.

Заработают школы, театры, музеи, торговые центры. В Японии отменяют режим ЧС-4

Отметим, режим чрезвычайной ситуации на всей территории Японии начал действовать с 16 апреля.

# Коронавирус # Фотофакт

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