Заработают школы, театры, музеи, торговые центры. В Японии отменяют режим ЧС

Новости Японии. Мир стремительно возвращается к привычной жизни. Так, в Японии отменяют режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке этих регионов есть также Токио.
Новости Японии. Мир стремительно возвращается к привычной жизни. Так, в Японии отменяют режим чрезвычайной ситуации в оставшихся пяти областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке этих регионов есть также Токио.
После отмены ЧС власти города намерены возобновить работу школ и музеев. Затем через какое-то время откроются детские сады и театры. На последнем этапе смягчения карантинных ограничений японцы смогут посещать кинозалы, а также игровые и развлекательные центры.
Отметим, режим чрезвычайной ситуации на всей территории Японии начал действовать с 16 апреля.