Bild: учения НАТО Air Defender 23 продемонстрируют России быструю реакцию Альянса на худший сценарий

НАТО под руководством Германии намерена провести военные учения под названием Air Defender 23 в ответ на конфликт в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Планы о таких маневрах были озвучены в 2018 году, но их реализацию обсудили только после начала российской спецоперации. Главная цель учений заключается в демонстрации быстрой реакции военного блока на «худший» сценарий.

Air Defender 23 запланированы на период с 12 по 23 июня 2023 года в Германии. Участие в учениях примут несколько тысяч солдат из Европы и США, а в небо будут подняты 240 самолетов.

