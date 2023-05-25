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Bild: учения НАТО Air Defender 23 продемонстрируют России быструю реакцию Альянса на худший сценарий

25 мая 2023 07:32
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НАТО под руководством Германии намерена провести военные учения под названием Air Defender 23 в ответ на конфликт в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Планы о таких маневрах были озвучены в 2018 году, но их реализацию обсудили только после начала российской спецоперации. Главная цель учений заключается в демонстрации быстрой реакции военного блока на «худший» сценарий. 

Air Defender 23 запланированы на период с 12 по 23 июня 2023 года в Германии. Участие в учениях примут несколько тысяч солдат из Европы и США, а в небо будут подняты 240 самолетов.
 

# Международная политика

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