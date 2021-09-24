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Бежали за луной и не поймали. В китайской провинции гигантский надувной шар улетел с фестиваля и навёл суету

24 сентября 2021 10:15
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Новости Китая. Заголовки новостей в китайской провинции Хэнань в эти дни больше напоминали название фильма-катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Типа «Несколько машин пострадали после столкновения с луной». Но кадры, которые опубликовали с места события, вызывали если не хохот, то улыбку точно. 

Бежали за луной и не поймали. В китайской провинции гигантский надувной шар улетел с фестиваля и навёл суету-1

Несколько человек бежали за громадным искусственным спутником Земли, тщетно пытаясь его поймать. Но исполинский воздушный шар в виде луны стремительно летел по улицам, проглатывая машины.  

Бежали за луной и не поймали. В китайской провинции гигантский надувной шар улетел с фестиваля и навёл суету-4

Трудно сказать, что думали водители авто, когда громадная луна на несколько секунд лишала их солнечного света. Остается только догадываться. Но все оказалось просто. Сильный ветер просто унес с собой громадный шар с лунного фестиваля. У него, похоже, была своя праздничная программа.  

# Китай # Фотофакт

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