Бежали за луной и не поймали. В китайской провинции гигантский надувной шар улетел с фестиваля и навёл суету
Новости Китая. Заголовки новостей в китайской провинции Хэнань в эти дни больше напоминали название фильма-катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Типа «Несколько машин пострадали после столкновения с луной». Но кадры, которые опубликовали с места события, вызывали если не хохот, то улыбку точно.
Несколько человек бежали за громадным искусственным спутником Земли, тщетно пытаясь его поймать. Но исполинский воздушный шар в виде луны стремительно летел по улицам, проглатывая машины.
Трудно сказать, что думали водители авто, когда громадная луна на несколько секунд лишала их солнечного света. Остается только догадываться. Но все оказалось просто. Сильный ветер просто унес с собой громадный шар с лунного фестиваля. У него, похоже, была своя праздничная программа.