Бежали за луной и не поймали. В китайской провинции гигантский надувной шар улетел с фестиваля и навёл суету

Новости Китая. Заголовки новостей в китайской провинции Хэнань в эти дни больше напоминали название фильма-катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Типа «Несколько машин пострадали после столкновения с луной». Но кадры, которые опубликовали с места события, вызывали если не хохот, то улыбку точно.

Несколько человек бежали за громадным искусственным спутником Земли, тщетно пытаясь его поймать. Но исполинский воздушный шар в виде луны стремительно летел по улицам, проглатывая машины.