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Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете

24 сентября 2021 09:32
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Новости США. Один человек убит, 12 ранены при стрельбе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.  

Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете-1

В штате Теннесси мужчина зашел в супермаркет и открыл беспорядочную стрельбу по людям.  

Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете-4

Спасти покупателей пыталась одна из продавщиц, которая хотела увести всех через служебный вход. Но преступник догнал их.  

Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете-7

Полиция прибыла на место буквально через несколько минут и обнаружила людей, которые прятались в морозильных камерах и служебных помещениях. По предварительным данным, нападавший покончил с собой.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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