Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Новости США. Один человек убит, 12 ранены при стрельбе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В штате Теннесси мужчина зашел в супермаркет и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

Спасти покупателей пыталась одна из продавщиц, которая хотела увести всех через служебный вход. Но преступник догнал их.