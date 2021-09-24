Люди прятались в морозильных камерах. В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Новости США. Один человек убит, 12 ранены при стрельбе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Новости США. Один человек убит, 12 ранены при стрельбе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В штате Теннесси мужчина зашел в супермаркет и открыл беспорядочную стрельбу по людям.
Спасти покупателей пыталась одна из продавщиц, которая хотела увести всех через служебный вход. Но преступник догнал их.
Полиция прибыла на место буквально через несколько минут и обнаружила людей, которые прятались в морозильных камерах и служебных помещениях. По предварительным данным, нападавший покончил с собой.