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Верховный комиссар ЕС: Европа должна размещать войска независимо от США и НАТО

24 сентября 2021 09:51
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В ЕС потребовали размещать свои вооруженные силы, не считаясь с мнением НАТО и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Верховный комиссар ЕС: Европа должна размещать войска независимо от США и НАТО-1

По мнению верховного комиссара Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Европа должна размещать войска в той же манере, в которой это делают американцы. То есть не считаясь ни с кем. А это сильно раздражает ЕС.

Верховный комиссар ЕС: Европа должна размещать войска независимо от США и НАТО-4

Ранее Еврокомиссия призвала ускорить создание собственного военного блока, чтобы Евросоюз «мог самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи Соединенных Штатов и НАТО».

# Вооруженные силы # Жозеп Боррель # Фотофакт

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