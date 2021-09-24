Верховный комиссар ЕС: Европа должна размещать войска независимо от США и НАТО

В ЕС потребовали размещать свои вооруженные силы, не считаясь с мнением НАТО и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению верховного комиссара Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Европа должна размещать войска в той же манере, в которой это делают американцы. То есть не считаясь ни с кем. А это сильно раздражает ЕС.