Прямой эфир

Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы

14 апреля 2021 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США продолжаются беспорядки. В Бруклин-Сентере полиция задержала более 60 человек. Многих из протестующих взяли под стражу за погромы и массовые грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы-1

Уже третий вечер подряд на улицы города выходят десятки демонстрантов. Таким образом они выражают свое недовольство в связи с гибелью афроамериканца от рук офицера полиции. Массовая акция переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы-4

В городе продлен комендантский час. На улицах дежурят бойцы Национальной гвардии. При этом руководство полиции обеспокоено изменением характера протестов. Если в начале недели на акции выходили недовольные местные жители, то уже 14 апреля в Бруклин-Сентер стали приезжать агрессивно настроенные люди из соседних городов. Радикалы раскачивали обстановку и провоцировали стычки с полицией.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мусульмане празднуют Рамадан. В ряде стран ввели ограничения
14 апреля 2021 11:37

Мусульмане празднуют Рамадан. В ряде стран ввели ограничения

Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson
14 апреля 2021 11:33

Проблемы с вакцинацией. В нескольких странах приостановили использование препарата компании Johnson and Johnson

В Мексике тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в кафе. Пострадали не менее 30 человек
14 апреля 2021 11:26

В Мексике тягач с прицепом протаранил несколько автомобилей и врезался в кафе. Пострадали не менее 30 человек