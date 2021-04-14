Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы

Новости США. В США продолжаются беспорядки. В Бруклин-Сентере полиция задержала более 60 человек. Многих из протестующих взяли под стражу за погромы и массовые грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже третий вечер подряд на улицы города выходят десятки демонстрантов. Таким образом они выражают свое недовольство в связи с гибелью афроамериканца от рук офицера полиции. Массовая акция переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.