Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы

Новости США. В США продолжаются беспорядки. В Бруклин-Сентере полиция задержала более 60 человек. Многих из протестующих взяли под стражу за погромы и массовые грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США продолжаются беспорядки. В Бруклин-Сентере полиция задержала более 60 человек. Многих из протестующих взяли под стражу за погромы и массовые грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже третий вечер подряд на улицы города выходят десятки демонстрантов. Таким образом они выражают свое недовольство в связи с гибелью афроамериканца от рук офицера полиции. Массовая акция переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В городе продлен комендантский час. На улицах дежурят бойцы Национальной гвардии. При этом руководство полиции обеспокоено изменением характера протестов. Если в начале недели на акции выходили недовольные местные жители, то уже 14 апреля в Бруклин-Сентер стали приезжать агрессивно настроенные люди из соседних городов. Радикалы раскачивали обстановку и провоцировали стычки с полицией.