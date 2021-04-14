Мусульмане празднуют Рамадан. В ряде стран ввели ограничения

Мусульмане всего мира отмечают Рамадан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй год подряд празднование проходит в условиях пандемии.
Мусульмане всего мира отмечают Рамадан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй год подряд празднование проходит в условиях пандемии.
В целях безопасности во многих странах ввели ряд ограничений. Намазы в мечетях проводят с соблюдением санитарных норм. В Пакистане не рекомендуют посещать святыни детям и жителям старше 50 лет. Верующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
А в Саудовской Аравии ограничили число паломников в главные святыни ислама в Мекке и Медине. В мечети пускают лишь тех, кто переболел COVID-19 либо сделал прививку. В 2021 году Рамадан продлится до 12 мая. Традиционно в течение месяца мусульмане соблюдают строгий пост.