Мусульмане празднуют Рамадан. В ряде стран ввели ограничения

Мусульмане всего мира отмечают Рамадан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй год подряд празднование проходит в условиях пандемии.

В целях безопасности во многих странах ввели ряд ограничений. Намазы в мечетях проводят с соблюдением санитарных норм. В Пакистане не рекомендуют посещать святыни детям и жителям старше 50 лет. Верующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.