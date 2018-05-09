Великая память: как День Победы отмечают в странах бывшего Советского Союза и Европе?

Новости Беларуси. На всем постсоветском пространстве 9 мая также отмечают День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах и поселках проходят торжественные митинги, концерты, выступления творческих коллективов. Тысячи человек принимают участие в памятных акциях. Парад, посвященный 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве.

В 2018 году маршем прошли 13 тысяч человек, сотни единиц наземной и воздушной техники. В Европе большинство мероприятий прошли накануне, однако и сегодня люди продолжают приходить к мемориалам, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом.