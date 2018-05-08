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Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

08 мая 2018 16:32
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Новости России. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России-1

Документ завизирован менее чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева руководителем кабинета министров. На пленарном заседании кандидатуру Медведева представлял лично Путин.

# Выборы в России # Фотофакт

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