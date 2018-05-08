Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром России

Новости России. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ завизирован менее чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева руководителем кабинета министров. На пленарном заседании кандидатуру Медведева представлял лично Путин.