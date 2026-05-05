Из-за вхождения Стокгольма в НАТО страна оказалась под угрозой в случае возможного конфликта с РФ. Такое заявление сделал аналитик Ларс Берн, пишет РИА Новости.

По словам Берна, страна, являвшаяся ранее мирной и безопасной, из-за вступления в Альянс и заключения соглашения с Вашингтоном о размещении американских сил, превратилась во что-то прямо противоположное.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон и «его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни», – указал эксперт.

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