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Берн: Присоединение Швеции к НАТО несет угрозу безопасности страны

05 мая 2026 09:16
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Берн: Присоединение Швеции к НАТО несет угрозу безопасности страны-0

Из-за вхождения Стокгольма в НАТО страна оказалась под угрозой в случае возможного конфликта с РФ. Такое заявление сделал аналитик Ларс Берн, пишет РИА Новости.

По словам Берна, страна, являвшаяся ранее мирной и безопасной, из-за вступления в Альянс и заключения соглашения с Вашингтоном о размещении американских сил, превратилась во что-то прямо противоположное.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон и «его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни», – указал эксперт. 

Фото: Pinterest

# Международная политика

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