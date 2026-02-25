Владимир Зеленский планирует указать на Брюссель как на виновника за мобилизацию, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В материале указано, что прослеживается желание Зеленского предложить гражданам Украины кроме «кнута» также и «пряник». Но реализована данная модель может быть не столько при политической воле Киева, сколько при финансовой поддержке со стороны ЕС, а также в зависимости от развития событий на Донбассе.

Украинские СМИ, имеющие критический настрой в отношении правительства, указывают на перекладывание им ответственности за противоречивые методы мобилизации на Брюссель, называя недостаток финансирования ЕС в качестве основной проблемы.

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