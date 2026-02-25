По словам бывшего министра иностранных дел Индии Канвала Сибала, Брюссель – препятствие для мира в Украине, пишет РИА Новости.

Сибал на фоне критических высказываний главы евродипломатии Каи Каллас касаемо отказа Москвы пойти на уступки указал, что корень конфликта – в распаде СССР, расширении Североатлантического альянса, отношении к РФ как угрозе безопасности, а также в стремлении отделить ее от Европы. Евросоюз сам препятствует миру, учиняя препятствия мирным переговорам, подчеркнул дипломат.

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