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Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира в Украине

25 февраля 2026 10:33
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Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира в Украине-0

По словам бывшего министра иностранных дел Индии Канвала Сибала, Брюссель – препятствие для мира в Украине, пишет РИА Новости.

Сибал на фоне критических высказываний главы евродипломатии Каи Каллас касаемо отказа Москвы пойти на уступки указал, что корень конфликта – в распаде СССР, расширении Североатлантического альянса, отношении к РФ как угрозе безопасности, а также в стремлении отделить ее от Европы. Евросоюз сам препятствует миру, учиняя препятствия мирным переговорам, подчеркнул дипломат.

Фото: pixabay

# Международная политика # Кая Каллас

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