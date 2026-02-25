Жители Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается – опрос

Литовцы не ждут от 2026 года ничего хорошего. Это подтверждают результаты исследования экономических надежд, проведенного национальной компанией по изучению рынка. 40 % респондентов считают, что их экономическое положение в 2026-м значительно ухудшится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 % уверены, что повседневные расходы будут только увеличиваться. При этом больше всего люди боятся роста цен и планов властей повысить налоги. Так, 67 % литовцев признались, что их сильно беспокоит инфляция. Кроме того, опрошенные опасаются снижения покупательной способности, замедления экономики, и, как следствие – большого риска потерять работу и стабильный доход.

Что касается ожиданий от властей, свыше 60 % респондентов указали на необходимость более эффективного управления бюджетом и снижение бюрократии. Половина опрошенных ждет повышения доходов, в том числе зарплат, пенсий и социальных выплат. Как отметили авторы исследования, несмотря на заявления правительства об улучшении экономической ситуации – люди этого не чувствуют. В связи с этим растет и уровень недоверия к властям.